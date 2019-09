Раиса Максимовна Горбачёва: драма первой леди СССР По теме: Почему она была любима за рубежом, но раздражала соотечественников? Правда ли руководила перестройкой вместо мужа Михаила Сергеевича? Была ли деспотичной и капризной кремлевской женой, как о ней рассказывают? Как Раиса Максимовна соперничала с Нэнси Рейган. Биография советской первой леди и ФОТО в молодости, пишет со ссылкой на . Раиса Максимовна Горбачёва, жена первого и последнего президента СССР, прожила только 67 лет. 20 лет назад, 20 сентября 1999-го, она умерла в немецкой клинике от редкой острой формы лейкоза (он же лейкемия, рак крови). Последние 2 месяца, что она провела в палате, ей мешками приходили письма поддержки со всех уголков России. Соотечественники впервые прониклись теплотой к бывшей первой леди. Это заставило ее сказать незадолго до ухода: «Наверное, я должна была заболеть такой тяжелой болезнью и умереть, чтобы люди меня поняли». Почему до этого соотечественники не любили ее? Какой она была на самом деле? Какие из живучих слухов о ней правда, а какие вымысел? «Выключали телевизор». За что Раису Горбачёву не любили в СССР На Западе женщина с ее амбициями и умением себя подать сделала бы головокружительную карьеру. Но по скромным советским стандартам, Раиса Максимовна была возмутительной выскочкой. До нее никакие кремлевские жены не красовались перед камерами, да и выглядели как рядовые колхозницы, во что ни одень. Горбачёва же была как с глянцевой картинки. Фигура, наряды, украшения, прическа, маникюр – все по высшему классу. Всегда на первом плане рядом с мужем, всегда с заметным стремлением попасть в кадр. С телеэкранов не сходила ее открытая улыбка, в которой многим виделось самодовольство. РИА Новости / Борис Бабанов Она любила «умничать» – лекторским тоном, с многозначительными паузами делилась своим мнением по любым вопросам и знаниями в разных областях. Зачастую это было некстати, смущало и утомляло окружающих, но она словно не замечала. Однажды, во время осмотра русских икон в Третьяковке, жена Рейгана была вынуждена буквально перекричать жену Горбачёва, чтобы вставить хотя слово. «Дайте мне сказать! Я хочу что-то сказать!» - взмолилась она, обращаясь к репортерам. В другой ситуации, по нормам светского этикета, это было бы непозволительной грубостью. Bettmann via Getty В целом, Раиса Максимовна в своем лоске и благополучии казалась долго далекой от привычных «совковых» будней. Щеголяла в мехах и кутюрных платьях перед простыми рабочими и колхозниками. К жертвам землетрясения в Армении в 1988-м приехала в изысканной норке, как на премьеру в Большой театр. Или же на шпильках сопровождала мужа во время флотской инспекции в заполярном Мурманске. Народ не был готов принять ее такую. РИА Новости / Юрий Абрамочкин Леонид Замятин, в прошлом гендиректор ТАСС: «Не было ничего предосудительного в том, что советская первая леди появлялась на официальных приемах в Лондоне или Париже в дорогих нарядах и украшениях. Но когда советские люди видели ее в тех же бриллиантовых колье не на зарубежном рауте, а между измученных нашим жутким бытом, одетых в мятые серые халатики работниц какого-нибудь приволжского завода – многие выключали телевизор. Чувство меры! Его иногда не хватало. Ни Горбачёву, ни его супруге». Правила страной вместо мужа? Многие слухи о Раисе Максимовне были рождены в пересудах на кухнях. Шикарно выглядит – значит наверняка тратит на себя деньги из казны. Муж трепетно внимателен к ней – значит она помыкает им как хочет. При этом люди верили в любые сплетни о жене Горбачёва, если они подтверждали их собственные домыслы. Так стали очень популярны «мемуары» бывших приближенных Горбачёва – экс-помощника Валерия Болдина и ветерана госохраны Виктора Кузовлёва. Оба заявляли, что всей перестройкой якобы руководила Раиса, а Михаил Сергеевич был только проводником ее идей. Но это, конечно, большой перегиб в желании очернить бывшего шефа. РИА Новости / Борис Бабанов Несомненно, она имела на него огромное влияние. Но это не значило, что муж подкаблучник, а жена – серый кардинал. Горбачёв и сам не скрывал, что обсуждал с ней абсолютно все вопросы. Как объясняют другие помощники, это была редкая пара действительно близких людей. Быть всегда рядом и всем друг с другом делиться было для них совершенно естественным. «Капризная царица» А вот то, что Раиса Максимовна была дамой капризной, судя по всему, правда. О ее причудах рассказывали многие. Болдин с Кузовлёвым как всегда перегибали — с их слов, жена Горбачёва была чуть ли не рабовладелицей, у которой все Политбюро и КГБ на побегушках. Но есть и подтвержденные факты. К примеру, дипломатам приходилось попотеть, чтобы согласовать с ней ее собственную отдельную программу во время зарубежных визитов Горбачёва. Во всяком случае, с самим генсеком это было сделать куда проще. РИА Новости / Юрий Абрамочкин Она далеко не всегда соблюдала этикет, не владела искусством светской беседы, часто нарушала протокол и выступала с неподобающими замечаниями. Могла и вовсе изменить договоренности в последнюю минуту, даже если они согласованы на высшем уровне. Так, в 1986 году саммит Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике должен был обойтись без помпы и без жён. Но советская первая леди в последнюю минуту решила, что ей хочется поехать – пришлось и американской безотлагательно паковать чемоданы. В итоге встреча осталась без подписанных документов, зато пресса только и успевала строчить о поездках жён по школам и горячим источникам. Но по большому счету, Раисе Максимовне всё прощалось, потому что она, как говорили, «очеловечила» облик СССР в мире, создала вокруг мужа-генсека благоприятную ауру, помогавшую снизить напряженность. Sygma via Getty Как Раиса Максимовна «троллила» Нэнси Рейган Нэнси Рейган в роли первой леди действительно натерпелась от своенравной Раисы Максимовны и при случае платила ей той же монетой. Западные журналисты даже назвали их негласное соперничество «другой холодной войной». Впервые дамы встретились в ноябре 1985-го на полях первого саммита их мужей в Женеве. The Independent: «Пара натянутых чаепитий задала тон. Нэнси нашла Раису "педантичной и негибкой", а также "категорической марксисткой" (неудивительно, ведь Горбачёва изучала марксистко-ленинскую философию в МГУ и позже преподавала научный коммунизм. – Anews). Раиса сочла Нэнси "скучной и глупой", что ясно выражала языком тела». РИА Новости / Юрий Абрамочкин В дальнейшем первая леди СССР словно нарочно «троллила» американку. В 1987 году, за 3 недели до визита Горбачёвых в Вашинтон, Нэнси прислала Раисе приглашение на вечерний чай и экскурсию по Белому дому. Та ничего не ответила. И лишь накануне чаепития вдруг заявила, что предпочитает быть приглашенной на утренний кофе. Во время экскурсии по Белому дому Раиса Максимовна постоянно перебивала Нэнси и задавала вопросы, на которые ответил бы только опытный музейный гид. Попутно она сама читала присутствующим мини-лекции на разные темы. Corbis Historical via Getty Когда же Раису спросили, подошла бы ей для жизни такая резиденция, она вместо светской любезности заявила – мол, это же официальное здание, музей, а нормальному человеку хотелось бы жить в обычном доме. Только благодаря искусности переводчика это не прозвучало обидно и непочтительно по отношению к хозяевам. Происхождение. Родители. Фото в молодости Раисе Максимовне, взявшей на себя статусную международную роль, конечно, недоставало манер. И все же это пустяки по сравнению с тем, какую гигантскую работу она проделала над собой. На это способна только по-настоящему сильная личность. Она родилась 5 января 1932 года в Рубцовске Алтайского края в очень простой семье. Отец Максим Андреевич Титаренко – путеукладчик с Украины (из Чернигова), приехавший на Алтай прокладывать железную дорогу. Мать Александра Петровна, в девичестве Парада – крестьянка из сибирской глубинки, которая была неграмотной до 20 лет, пока не прошла школу ликбеза. Родители Раисы Горбачёвой. Wikimedia Из-за работы отца семья была в постоянных разъездах, жили в вагонах-теплушках, в бараках, в щитовых сборных домиках. Раиса сменила кучу школ, тем не менее окончила 10 классов с золотой медалью. Раиса в 15 лет. С сайта «Горбачёв-фонда» Она без экзаменов поступила на филфак МГУ, в общежитии познакомилась с Михаилом Горбачёвым, студентом юрфака родом со Ставрополья. 25 сентября 1953-го они поженились и были неразлучны почти 50 лет. Ежегодно отмечали день свадьбы как свой главный праздник. Раиса и Михаил Горбачёвы в год свадьбы. С сайта «Горбачёв-фонда» Раиса поступила в аспирантуру, но уехала вслед за мужем, получившим распределение на Ставрополье. Горбачёвы прожили там 23 года, там родилась их единственная дочь Ирина. Раиса Максимовна подрабатывала чтением лекций по научному коммунизму, защитила кандидатскую диссертацию. Слева: Раиса Горбачёва с маленькой Ириной. Справа: взрослая Ирина Слева: архивное фото из книги Уильяма Таубмана «Горбачёв. Его жизнь и время». Справа: Reuters При этом она никогда не была «сухарем», любила красиво одеваться, и Михаилу Горбачёву это очень нравилось. Он и сегодня не перестает ею восхищаться: «Удивительная женщина. Из простой семьи, жили тяжело... Но ее поведение, манеры, отношение к жизни, стиль – от принцессы!» Раиса (справа) с подругой в студенчестве. С сайта «Горбачёв-фонда» Редкое фото четы Горбачёвых (справа). VK Правда, когда в 1978 году Горбачёвы вернулись в Москву, Раиса Максимовна между сдержанной столичной элиты выглядела королевой провинциального китча. Слева направо: Горбачёва, актриса Софья Пилявская, Галина Брежнева, танцовщица Галина Уланова, актриса Елена Гоголева и жена члена Политбюро Виктора Гришина Ирина Архивное фото с сайта kp.ru Потребовалось время, чтобы приобрести утонченность. А еще смелость и воля, чтобы сломать советские стереотипы, даже ценой собственной популярности у соотечественников. Людмила Телень, в прошлом замглавреда «Московских новостей»: «Скачок от жены провинциального первого секретаря к первой леди был очень большим. Она стремилась представить страну в новом свете, понимая, что перестройка Горбачёва была революцией. У нее было много комплексов, ей был присущ советский стиль поведения, но это она стремилась преодолеть». Hulton Archive via Getty











