Исследователи обнаружили тайный континент на Земле, но это - не Атлантида, пишет со ссылкой на .

К такому выводу пришли ученые, восстанавливая эволюцию сложной геологии средиземноморского региона, которая поднимается с горных хребтов и погружается в моря от Испании до Ирана.

Континент называется Большой Адрией. Он размером с Гренландию и откололся от Северной Африки.

Сейчас континент находится под Южной Европой.

«Большинство горных цепей, которые мы исследовали, происходили из одного континента, который отделился от Северной Африки более 200 миллионов лет назад. Единственная оставшаяся часть этого континента - это полоса, которая проходит отТурина через Адриатическое море до пятки сапога, образующего Италию».

Эта область называется Адрией, следовательно исследователи этого назвали континент Большой Адрией.

Большая Адриа начала отделяться около 240 миллионов лет назад в Триасовый период.

Осадочные породы образовали скалы, которые были соскоблены, как ракушки, когда большая Адриа была загнана под мантию Южной Европы. Эти обломанные скалы стали горными хребтами в этих районах: Альпы, Апеннины, Балканы, Греция и Турция.

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