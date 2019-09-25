устроила учения в Краснодарском крае, задействовав в них более полутора тысяч военнослужащих и около 400 единиц военной техники, сообщает со ссылкой на и российские СМИ.

Военные учились вести бой на незнакомом полигоне с регулярными "диверсиями" противника.

Отмечается, что горный мотострелковый полк соединения Южного военного округа из Карачаево-Черкесии совершил марш на расстояние 500 километров. Бойцы отработали элементы огневой подготовки на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. метров.

Поддержку горным мотострелкам оказывали расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", которые уничтожали тактический легкий десант условного противника.

Полигон Молькино, Кубань, 370 км до границы с Украиной.

У оккупанта учения. "Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые уничтожили тактический легкий десант условного противника" .. Просто надо не стр.- зе_дно — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ (@herooftheday10)

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