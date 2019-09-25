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Россия на военных учениях опасным оружием боролась с "диверсантами"
25.09.2019 17:15
Россия на военных учениях опасным оружием боролась с "диверсантами" По теме:

устроила учения в Краснодарском крае, задействовав в них более полутора тысяч военнослужащих и около 400 единиц военной техники, сообщает  со ссылкой на и российские СМИ.

Военные учились вести бой на незнакомом полигоне с регулярными "диверсиями" противника.

Отмечается, что горный мотострелковый полк соединения Южного военного округа из Карачаево-Черкесии совершил марш на расстояние 500 километров. Бойцы отработали элементы огневой подготовки на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. метров.

Поддержку горным мотострелкам оказывали расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", которые уничтожали тактический легкий десант условного противника.

 







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