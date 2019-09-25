Российская агрессия против Украины продолжается. И это война не только в Украине, это война во всей Европе.

Об этом заявил президент на сессии Генассамблеи 25 сентября, передает со ссылкой на .

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Украина имеет право на собственный выбор

"5 лет продолжается война в Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала в Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать, наша, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность.

Более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь поправкой - ежегодно эти цифры растут.

Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор.

Именно следовательно мы нуждаемся в мировой поддержки. Я понимаю: все присутствующие здесь имеют собственные государственные заботы. И чужие проблемы не должны волновать вас больше, чем собственные. Но в современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. И никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе".

Российские пули

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого "быть услышанным" стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратенор мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятный пение. Но, к сожалению, вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит - сейчас я вам покажу - вот так.

12,7 миллиметра, не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизни. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни.

Таких историй - тысячи. Таких шаров - миллионы. Добро пожаловать в 21-е столетия. Возраст возможностей. Где вместо "быть услышанным" у вас есть возможность быть убитым.

Человека, о котором я вам сейчас рассказал, звали Василий Слепак. Это украинец, певец Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии"

Будапештский меморандум

"Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем. И делала шаги на пути к международной безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала, что то время был большим, чем в Великобритании, Франции и Китая вместе взятых.

Потому что нам казалось, что мы все строим другой, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В каком тебя будут ценить именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок.

В конце концов в этом "новом" мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.

Именно следовательно кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил?

Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы есть небезупречны. Они начинают давать сбой, а следовательно - нуждаются в обновлении"

О третьей мировой войне

"Кто-то сейчас говорит: "Третьей мировой войны не будет. Будет последняя". Надеюсь, эта фраза - осознание угрозы для планеты, а не анонс".

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