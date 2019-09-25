 "Родственники ждут справедливости" - Голландский король призывает Россию присоединиться к расследованию катастрофы МН17 - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Родственники ждут справедливости" - Голландский король призывает Россию присоединиться к расследованию катастрофы МН17
25.09.2019 19:06
"Родственники ждут справедливости" - Голландский король призывает Россию присоединиться к расследованию катастрофы МН17 По теме:

Король Нидерландов Виллем-Александр призвал Россию принять участие в расследовании катастрофы MH17.

Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее , передает со ссылкой на .

"Родственники 298 жертв ожидают справедливости, и мы не отдохнем, пока справедливость не будет осуществлена" - заявил король.

Он сказал, что недопустимо, чтобы "ответственные за международные преступления избегали справедливости". Нидерланды остаются преданы укреплению Международного уголовного суда, поскольку он является неотъемлемой частью международно-правового порядка.

В Украине начались съемки фильма о катастрофе рейса МН17. Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады.







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