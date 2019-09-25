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|МВД предлагает назначить Клименко главой Нацполиции
|25.09.2019 19:24
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Украины предлагает назначить главой Национальной полиции действующего замглавы Игоря Клименко.
Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей , передает со ссылкой на .
По его словам, предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы Нацполиции, генерала полиции Игоря Клименко
Напомним, вчера глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что уходит в отставку. Это заявление было сделано на фоне скандала с задержанием его бывшей супруги в Польше. Местная прокуратура подозревает ее в попытке отмывания денег.
Как объяснил Князев, его бывшая жена уже несколько лет является сотрудником крупной строительной компании "Атлант", а деньги, с которыми задержали ее и еще троих человек, были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре .
Отметим, ранее министр внутренних дел Украины назначил новых двух заместителей главы Национальной полиции - Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе - вместо уволенных Вячеслава Аброськина и Виталия Невгада.