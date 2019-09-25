Представители администрации президента Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В администрации опасались, что Трамп заставит Зеленского получить информацию о Джо Байдене. передает со ссылкой на .

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была сфокусирована на отношениях Украина-США", - пишет РБК - Украина.

Чиновники Белого дома заявили, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались, а Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

Во время визита в у Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом состоится полноценная часовая встреча.

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