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|Встречу Зеленского и Трампа пытались сорвать
|25.09.2019 19:43
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Представители администрации президента Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В администрации опасались, что Трамп заставит Зеленского получить информацию о Джо Байдене. передает со ссылкой на .
"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была сфокусирована на отношениях Украина-США", - пишет РБК - Украина.
Чиновники Белого дома заявили, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались, а Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.
Во время визита в у Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом состоится полноценная часовая встреча.