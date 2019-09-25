ФРГ опроверг данные, что Берлин не отличают обычные паспорта граждан от тех, которые выдаются на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Украинской Донбасса, передает со ссылкой на .

Немецкое дипломатическое ведомство утверждает, что нет ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы, пишет Эспрессо.

Жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться по украинскому паспорту и въехать на территорию Германии без визы.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращения с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в ФРГ.

ускоряет выдачу паспортов на Донбассе, чтобы усилить свои позиции. В подразделениях боевиков с 1 октября якобы будут воевать только те, кто имеет российский паспорт или находится на стадии его получения, сообщили в Главном управлении разведки Украины.

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