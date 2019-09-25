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|Сенцов прилетел в Германию
|25.09.2019 20:20
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В Германию приехал украинский режиссер, которого освободили с российского заключения, Олег Сенцов.
"Только что встретили Олега Сенцова в аэропорту Берлина!", сообщил посол Украины в Берлине в Twitter, передает со ссылкой на .
"Символично, что свой первый после освобождения визит наш герой совершает именно в Германии" - написал дипломат.
Сенцов встретится с депутатами Бундестага, журналистами и "теми, кто боролся за его освобождение от российского ГУЛАГа".
Европарламент направил Олегу Сенцову приглашение на вручение премии имени Сахарова. Состояться оно должно во время пленарного заседания Парламента в конце октября.