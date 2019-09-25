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|Россия вместо Украины. Харьков победил в состязании за право проведения матча на Суперкубок
|25.09.2019 20:38
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Харьков не получил право провести матч за Суперкубок в 2021 году, передает со ссылкой на .
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил хозяев финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов.
Через два года решающий матч главного европейского кубкового турнира примет российский Санкт-Петербург, поединок пройдет на "Газпром-Арене".
Через год после этого финальный поединок состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене".
Следующий конец пройдет в Лондоне на "Уэмбли", что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона.
Также на заседании Севилья была выбрана местом проведением финала Лиги Европы 2021 года.
Отметим, что на проведение матча Суперкубка в 2021 году претендовал Харьков, однако его отдали столице Северной Ирландии Белфасту.
В 2020 году конец Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (30 мая), Лиги Европы в Гданьске (27 мая), а Суперкубок в августе примет .