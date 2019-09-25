Харьков не получил право провести матч за Суперкубок в 2021 году, передает со ссылкой на .

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил хозяев финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов.

Через два года решающий матч главного европейского кубкового турнира примет российский Санкт-Петербург, поединок пройдет на "Газпром-Арене".

Через год после этого финальный поединок состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Следующий конец пройдет в Лондоне на "Уэмбли", что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона.

Также на заседании Севилья была выбрана местом проведением финала Лиги Европы 2021 года.

Отметим, что на проведение матча Суперкубка в 2021 году претендовал Харьков, однако его отдали столице Северной Ирландии Белфасту.

В 2020 году конец Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (30 мая), Лиги Европы в Гданьске (27 мая), а Суперкубок в августе примет .

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