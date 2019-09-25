После слов о "нас не ждут" в нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук надо уволить с должности представителя правительства в парламенте, передает со ссылкой на .

Об этом заявила секретарь Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

"От "РИА Новости" к сайтам "Новоросинформ" и "Русская весна" - заявление Ирины Верещук о том, что "Украину в никто не ждет", вызвало большую информационную волну во враждебном инфопространстве.

Если бы это было частное мнение отдельного лица, то им можно было бы пренебречь. Но такое мнение выразила представитель правительства в Верховной Раде, председатель Подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны профильного комитета Ирина Верещук - то есть одна из ключевых представителей сегодняшней большинства в парламенте, которая должна заботиться о вопросах безопасности и обороны государства", - написала Бобровская на сайте "Українська правда"

Нардеп заявила о "компрометирующем наборе".

"Для госпожи Верещук выступления на российских медиаресурсах не является новым или необычным делом: в феврале 2014 году она была единственной не-журналисткой, которая появилась на круглом столе российских журналистов в . Также она частый ньюсмейкер портала "Украина.ру", который публикует мнения пророссийских беглецов из Украины. На счету у госпожи Ирины защита пропагандиста Игоря Гужвы, а в 2016 году, в то время, когда на Востоке уже два года продолжалась вооруженная агрессия , Ирина приехала в Москву, чтобы выступить на радио. И - вишенка на торте - госпожа Верещук является члена организации "Солидарность правых сил" бывшего нардепа-беглеца Александра Артеменко, который в начале 2018 предложил команде Трампа в качестве "плана мира" отдать Крым России "в аренду" на 50 лет", - сообщила Бобровская.

"Интересно, как бы отнеслись в Израиле к члену Кнессета, который раздает интервью иранским СМИ? Или что сказали бы в Соединенных Штатах о конгрессмене, которому пришло бы в голову публиковаться в пропагандистских газетах Пхеньяна и защищать местных псевдо-журналистов, и таким образом, режим, который стоит за ними? Ответ очевиден.

Поэтому, к правительству и президентскому большинству в Верховной Раде возникает вопрос: а что собственно делает депутат с таким набором компрометирующего опыта на должностях председателя подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны и представительницы правительства? Какой сигнал такие "представители" Кабмина дают международным партнерам, парламенту и украинским гражданам?

Финский сценарий - нейтралитет страны - для Украины является абсолютно нереальным.Нейтральность страны, часть которой оккупирована, и за которую продолжаются бои - это сдача государства. Не существует никаких других возможностей гарантировать безопасность Украины, кроме членства в . Постановка этого под сомнение и является той "красной линией", за которой начинается государственная измена, а сеять сомнения - это потворствовать врагу, даже если потом все усилия будут направлены на опровержение", - написала нардеп.

"Более десяти тысяч человек погибли, более полутора миллиона потерял дом из-за того, что Украина находится за пределами . Сотни тысяч ветеранов должны были пройти сквозь ад фронта. И я бы не советовала шутить с такими вопросами.

И если Ирина Верещук в публичном пространстве позволяет себе ставить под сомнение курс правительства, который она же и представляет, то должен заплатить за свои слова отставкой как с должности представителя Кабмина в парламенте, так и с должности главы подкомитета", - заявила Бобровская.

В интервью телеканалу "112 Україна", который связывают с кумом президента Виктором Медведчуком Ирина Верещук заявляла:

"Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, более слаженно. У нас есть программы сотрудничества, все. Но почему-то в Грузии это одна часть работы, а у нас - другая. И даже о политической части идет речь".

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