НАБУ насчитало мифические убытки от "Роттердам +", чтобы их уголовное дело не развалилось уже сейчас, передает со ссылкой на .

Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в интервью журналисту.

"Никаких убытков с юридической точки зрения не было. Потому что убыток должен быть нанесен кому-то, то есть, должен быть субъект: вы, например, я, или предприятие какое-то. Такого не было. Ущерб в уголовном праве - это деньги, которые были, грубо говоря, отобраны. Логика НАБУ такова, что электрическая энергия могла бы продаваться дешевле, но она продавалась по той цене, по которой продавалась, и следовательно это убыток. Ущерб на разницу, по которой, по мнению НАБУ, кто мог ее продавать дешевле, но продал по другой цене. Но тут вопрос возникает. И цена, по которой продана электрическая энергия, она законна или незаконна? Если она незаконна, тогда это убыток. Если она законна, тогда никакого ущерба нет ", - пояснил Трохимец.

Он также добавил, что суд уже дважды признавал формулу законной. Поэтому, по его мнению, сумма убытков от НАБУ - это мифическая цифра. "Ущерб, посчитало НАБУ - это просто какая-то гипотетическая цифра, притянута за уши, для того, чтобы хотя как-то оправдать это уголовное дело, чтобы оно не развалилось хотя бы на этом этапе", - считает Трохимец.

По мнению эксперта, в деле по "Роттердам +" нет состава преступления и НАБУ должно было давно его прекратить. Он отметил, что формула устанавливала высокий предел цены угля, которую закладывали в стоимость производства электроэнергии, однако за время ее действия ни один из субъектов генерации не приближался к этой границе.

Трохимец также напомнил, что причиной введения формулы был недостаток угля, который возник в стране после оккупации Россией части Донбасса.

"Большинство шахт оказались на неподконтрольной территории, стал вопрос, где брать уголь, и каким образом учитывать его стоимость в производстве электрической энергии. И после долгих дискуссий сказала, что должно быть так: мы берем стоимость угля на европейской бирже в Роттердаме плюс доставка в Украину, и цена угля должна быть не выше, чем этот уголь ... Но нигде, ни в одном нормативно-правовом документе не было указано, что должны быть обязательно физические поставки угля из Роттердама ", - сказал знаток.

Напомним, ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал мифом утверждение НАБУ о том, что от введения формулы "Роттердам +" был нанесен убыток в размере 19 млрд.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко заявила ранее, что формула "Роттердам +" позволила Украинский сэкономить до 40 млрд грн., Поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

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