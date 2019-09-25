Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу, передает со ссылкой на .

Как сообщается, это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу.

"Договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне и руководства Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украине: до 2012 года существовала довольно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, но все заходы турецких кораблей были в крымские пункты базирования.

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