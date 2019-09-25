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|В Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции
|25.09.2019 22:12
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Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу, передает со ссылкой на .
Как сообщается, это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу.
"Договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне и руководства Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украине: до 2012 года существовала довольно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, но все заходы турецких кораблей были в крымские пункты базирования.