Уменьшилось количество преступлений и злоумышленников чаще привлекают к ответственности, передает со ссылкой на .

Чаще только автомобили угоняли в период реорганизации полиции. Так, в 2016 незаконно завладели 12 тыс. машин. Большую часть из них не вернули владельцам, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

В 2018 году зафиксировали 6.5 тыс. похищений. Таким образом, количество угонов уменьшилось практически на половину. В 2016 году количество смертельных на дорогах Украины составила 1,9 тыс. В 2018 году - около 1,8 тыс. аварий с погибшими.

2016 год до суда направили 1291 дел по с трагическими последствиями. В 2018 году - 1370 дел.

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