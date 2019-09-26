Президент предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конте вместе пересмотреть дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого итальянский суд назвал виновным в убийстве журналиста на Донбассе, передает со ссылкой на .

Соответствующее предложение глава государства озвучил на полях 74-й сессии Генассамблеи , сообщает пресс-служба .

"Вчера президент Украины предложил итальянскому премьеру создать совместную украино-итальянскую рабочую группу, чтобы установить, кто действительно виновен в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли", - говорится в сообщении.

Что на это ответил Конте, пока неизвестно.

В Италии приговорили к 24 годам тюрьмы нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива. Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014-го у подножия горы Карачун под Славянском на контролируемой тогда боевиками территории.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал судебный процесс "спецоперацией России, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии".

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