Неполитические Сводки
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|"Первая ласточка уже ушла" - Дубилет рассказал, что будет делать с работниками министерств
|26.09.2019 00:23
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Новое руководство начало реформировать , что должно сделать его более эффективным и сэкономить бюджетные деньги, передает со ссылкой на .
В министерствах много функций, которые повторяются - бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и другие, написал министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.
Чиновник говорит, что таких направлений есть 19.
Каждый министр является руководителем крупной структуры, а чуть ли не большинство сотрудников занимается не формированием или реализацией политики, а поддерживающими функциями. Каждое министерство имеет много преимуществ по закону, так как является отдельным юридическим лицом.
"Первая ласточка уже ушла. На этой неделе мы договорились с новим Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут" аутсорсить "ресурсы Секретариата", - рассказал Дубилет.
У министра также есть планы на будущее.
"Я хочу до конца следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Причем я уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов".
Правительство Украины создаст государственное агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины. Таким образом деполитизируют вопрос госдолга Украины.