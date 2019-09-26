С 25 сентября банки в Украине смогут округлять суммы кассовых операций.

принял решение через изъятии из наличного обращения монет мелких номиналов, сообщила пресс-служба регулятора, передает со ссылкой на .

"Банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством Украины, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления правления Нацбанка от 15 марта 2018 года "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов". Результаты округления является другими операционными доходами и расходами банка", - говорится в сообщении.

При безналичных расчетах округление не будет происходить.

Монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 коп. перестанут быть средством платежа с 1 октября 2019 года. Расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных 10 коп.

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