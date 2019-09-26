В российском Екатиринбурге на Чемпионате мира боксеры устроили пьяный скандал в гостинице "Хаят", передает со ссылкой на .

Представители Федерации бокса России организовали вечеринку в баре отеля, их пришлось разнимать бойцам Росгвардии, сообщает телеграмм канал Baza.

Гуляния началось ночью с 19 на 20 сентября. Спортсмены сели в караоке и, по словам свидетелей, уже не очень понимали, что вокруг происходит. Между собой подрались несколько боксеров из российских региональных федераций. Присутствующие в зале их растягивали, некоторые дальше пели в караоке. Были и те, кто говорил с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

Боксеры сразу начали угрожать сотрудникам, которые приехали в шлемах и бронежилетах - один из спортсменов заявил, что он прежний воин ​​спецназа и воевал по всему миру.

Боксеры Владислав Носовец из Федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев, тренер сборной Дагестана были самими активными на этой вечеринке.

Под конец праздника наиболее пьяных боксеров удалось совместными усилиями затолкать в их номера.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Инлунга Макаби победил россиянина Дмитрия Кудряшова в главном бою вечера бокса в Екатеринбурге.

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