В среду, 25 сентября, Украины назначил 11 новых заместителей министров, передает со ссылкой на .

В Министерстве внутренних дел уволен первый заместитель Сергей Яровой и пять заместителей - Сергей Гончаров, Татьяна , Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили (с 26 сентября 2019).

В Министерстве финансов - назначили заместителя министра Павла Ходаковского и государственного секретаря Министерства Константина Ващенко.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц первым заместителем министра назначен Антон Колумбет.

В Министерстве цифровой трансформации - государственный секретарь Министерства Александр Рыженко.

В Министерстве юстиции назначен заместитель Министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Также согласовал назначение Тараса Греня и Ивана Собко заместителями председателя Львовской областной государственной администрации.

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