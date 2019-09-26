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Нашли тело военного с простреленним затылком
26.09.2019 03:50
Нашли тело военного с простреленним затылком По теме:

В селе Старычи Яворивского района Львовской области нашли труп мужчины с огнестрельной раной, передает со ссылкой на .

Погибший - 37-летний военнослужащий 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Предварительно известно, что мужчину убили выстрелом в затылок.

В убийстве подозревают польского военного.

Ему грозит от девяти лет лишения свободы или пожизненное заключение в тюрьме.

В с. Залесье Броварского района Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил 29-летнего соседа по общежитию.







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