Малый и средний бизнес в Украине ожидает, что власть минимум не будет мешать ему развиваться, рассказал Gazeta.ua финансовый знаток Алексей Кущ, передает со ссылкой на .

"Надо демонополизировать экономику. Тогда малый бизнес получит доступ к сегментам экономики, которые сейчас закрыты крупными монополиями. Кроме того, необходимо упростить базовые процедуры и правила связанные с введением предпринимательства. В том числе подключение к инженерным системам, газо- и электроснабжения. Упростить разрешительную документацию, в том числе по землепользованию", - объясняет финансовый знаток.

По мнению экономиста Александра Охрименко, надо вообще ликвидировать упрощенную систему налогообложения.

"Украина занимает первое место в Европе по количеству предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, на 10 тысяч населения. Около 70% "упрощенцев" действительно отмывают деньги, а не создают настоящий бизнес. Работают в пределах лимитов, чтобы не платить большие налоги. Этим, например, на полную злоупотребляют интернет-магазины - создают по несколько ФЛП", - заключает экономист.

Малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг обязали устанавливать кассовые аппараты. Требования касаются ФЛП 2-4 группы налогоплательщиков. Аппараты не надо устанавливать продавцам на рынке, в секонд-хенде. Соответствующие законы вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования. должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для их реализации.

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