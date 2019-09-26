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Трамп в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена
26.09.2019 05:05
Трамп в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена По теме:

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским вспоминал расследование дела в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом свидетельствует стенограмма разговора президентов, размещенная на сайте Белого дома, передает со ссылкой на .

Так, американский президент просил Зеленского повлиять на ход дела в отношении сына Байдена.

"Много говорят о сыне Байдена, что Байден прекратил судебное преследование, и много кто хочет узнать об этом, следовательно если вы сможете что-то сделать с генеральным прокурором, это будет прекрасно. Байден ходил и хвастался, что прекратил преследование, так что если вы можете разобраться в этом... Это звучит ужасно для меня", - говорил Трамп.







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