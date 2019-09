В Норвегии загорелся российский корабль По теме: В Норвегии из порта Брейвика в городе Тромсе людей эвакуировали из-за пожара на российском траулере "Бухта Наездник", передает со ссылкой на . "Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление", - говорится в сообщении местной полиции. Breivika: brann tråler, slukkeinnsats pågår, stor røykutvikling og åpne flammer i baugen, det brenner i hydrolikkolje, tauverk og plast, dette medfører kraftig røyk som driver nordover, beboere bes lukke vinduer og ikke eksponere seg for røyk. Troms politidistrikt (@polititroms) September 25, 2019 Моряков на борту не было. Местное население частично эвакуировали. Тем, кто остался, посоветовали не открывать окна, так как на север двинулись огромные клубы дыма. Turns out Breivika Dock has a boat on fire. I can smell it here in Stakkevollan! That carfire smell that I associate with Coventry, the whole north of the island stinks of it. pic.twitter.com/uAjobtmTJW Jo McKillop, AMRSB (@JMcK_Ecology) September 25, 2019 У берегов тихоокеанского острова Санта Круз загорелось судно. В результате пожара погибли 34 человека. Еще пятерых пострадавших госпитализировали. По данным спасательных служб штата Вентура, произошел случай примерно в половине четвертого утра 2 сентября. На помощь были направлены несколько спасательных судов.











