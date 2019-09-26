Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает введение государственной службы по контракту, в среду, 25 сентября, вступил в силу. Вчера закон опубликовали в издании "Голос Украины", передает со ссылкой на .

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако ряд положений (абзацы четвертый и пятый подпункта 1, подпункта 39 пункта 6) и положения закона по поводу контракта о прохождении государственной службы вступают в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, законом будет упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.

Ожидается, что вступление документа в силу сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что после принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится госслужба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда.

Как писало , 23 сентября проект закона подписал глава государства .

Так, 23 сентября закон передали на подпись президенту после подписания проекта спикером Дмитрием Разумковым.

одобрил данный проект закона во втором чтении 19 сентября. За него проголосовали 228 парламентариев. А 10 сентября приняла документ за основу в первом чтении, за него проголосовали 273 парламентария.

При этом комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять данный законопроект за основу и в целом.

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