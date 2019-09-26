Саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей в интервью российским СМИ, передает со ссылкой на .

По словам Лаврова, еще существует вероятность, что встреча нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе состоится до конца этого года, однако это не зависит от Российской Федерации.

"Не исключаю (встречу до конца года - ред.), но это зависит не от нас", - заявил он.

Также российский дипломат добавил, что Россия обеспокоена тем, что украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы не подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

"У всех на слуху история с выполнением решений предыдущих нормандских саммитов. Необходимость выполнения этих решений признали наконец и в ", - отметил .

Напомним, во вторник, 24 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате по ситуации на востоке Украины состоится в ближайшие недели.

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