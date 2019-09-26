Президент России стремится к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, передает со ссылкой на .

По словам Трампа, российский президент хочет урегулировать конфликт на востоке Украины, а , со своей стороны, рассчитывают на прекращение войны на Донбассе.

"Я действительно надеюсь, что Россия... Я действительно верю, что президент Путин хотел бы чего-то достичь. Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы грандиозным достижением", - подчеркнул он.

Кроме того, президент отметил, что Путин "стремится это сделать", имея в виду урегулирование ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским отметил прогресс в отношениях Украины и Российской Федерации. Трамп подчеркнул, что прогресс в отношениях стран является непосредственно заслугой Зеленского.

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