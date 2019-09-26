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Синоптик обновила прогноз погоды на 26 сентября
26.09.2019 07:34
Синоптик обновила прогноз погоды на 26 сентября По теме:

Погода в Украине  26 сентября обещает осадки западу и северу, а заодно и Винницкой области.

А вот на востоке, в большинстве центральных и южных областей будет сухо.

"Заморозки отступают. Пока что", – заверила в синоптик Наталья,  передает Диденко.

Температуру днем она прогнозирует на уровне +14-20 градусов в целом по стране. Прохладнее на севере – около +10-15 градусов.

Погода в завтра, 26 сентября, сулит похолодание и дожди. Днем термометры покажут только +12-13 градусов.

Впрочем, ближайшие потепление нагрянет в Украину уже на этих выходных.







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