 "Аталанта" с Малиновским обыграла "Рому" Фонсеки - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Аталанта" с Малиновским обыграла "Рому" Фонсеки
26.09.2019 07:53
"Аталанта" с Малиновским обыграла "Рому" Фонсеки По теме:

Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека потерпел первое поражение в своем новом клубе. "" дома уступила "Аталанте" Руслана Малиновского - 0:2, передает со ссылкой на .

Украинец отыграл на поле 79 минут и результативными действиями не отметился.

В первом тайме шла равная борьба. Римский клуб потерял несколько возможностей открыть счет. Зато во второй половине игры бергамцы перехватили инициативу. Хозяева пытались отвечать контратаками.

Римляне пропустили первыми на 70-ой минуте. Отличился Сапата. Выдержав натиск соперника бергамци добили "Рому". Мяч на 90 минуте забил Дее Рон.

После этой победы "Аталанта" набрала 10 зачетных баллов, а в "Ромы" осталось 8.







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