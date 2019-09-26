"Аталанта" с Малиновским обыграла "Рому" Фонсеки По теме: Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека потерпел первое поражение в своем новом клубе. "" дома уступила "Аталанте" Руслана Малиновского - 0:2, передает со ссылкой на . Украинец отыграл на поле 79 минут и результативными действиями не отметился. В первом тайме шла равная борьба. Римский клуб потерял несколько возможностей открыть счет. Зато во второй половине игры бергамцы перехватили инициативу. Хозяева пытались отвечать контратаками. Римляне пропустили первыми на 70-ой минуте. Отличился Сапата. Выдержав натиск соперника бергамци добили "Рому". Мяч на 90 минуте забил Дее Рон. После этой победы "Аталанта" набрала 10 зачетных баллов, а в "Ромы" осталось 8.











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