Неполитические Сводки
|Приметы на 26 сентября: что нельзя делать
|26.09.2019 08:12
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26 сентября православная церковь чтит память Корнилия – римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром. Проживал священный в I веке.
Хотя он и был язычником, но отличался добрыми делами и глубоким благочестием. После встречи с апостолом Петром он уверовал во Христа и принял крещение. Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом проповедовать Евангелие, пишет со ссылкой на .
Традиции 26 сентября
Земледельческое сознание наших предков приняло во внимание не житие святого Корнилия, а его имя, в котором усмотрели связь со словом "корень" и производимыми от него. Поэтому ко дню святого приурочена уборка всех корневых овощей – картофеля, редьки, моркови, брюквы, хрена и т. п., кроме репы. Считалось, что с этого дня прекращался рост всех растений.
Из полученных овощей готовили разнообразные блюда. В особом почете в этот день была редька, которую в народе прозвали королевой овощей. Этот корнеплод, обладающий интересным вкусом, является кладезем полезных веществ и витаминов, необходимых для человеческого организма.
Приметы на 26 сентября