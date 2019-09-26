26 сентября православная церковь чтит память Корнилия – римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром. Проживал священный в I веке.

Хотя он и был язычником, но отличался добрыми делами и глубоким благочестием. После встречи с апостолом Петром он уверовал во Христа и принял крещение. Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом проповедовать Евангелие, пишет со ссылкой на .

Традиции 26 сентября

Земледельческое сознание наших предков приняло во внимание не житие святого Корнилия, а его имя, в котором усмотрели связь со словом "корень" и производимыми от него. Поэтому ко дню святого приурочена уборка всех корневых овощей – картофеля, редьки, моркови, брюквы, хрена и т. п., кроме репы. Считалось, что с этого дня прекращался рост всех растений.

Из полученных овощей готовили разнообразные блюда. В особом почете в этот день была редька, которую в народе прозвали королевой овощей. Этот корнеплод, обладающий интересным вкусом, является кладезем полезных веществ и витаминов, необходимых для человеческого организма.

Приметы на 26 сентября

Красная луна – к ветряной погоде.

Дождь пошел – к хорошему урожаю.

Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет.

Куры линять начали – зима теплой будет.

Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то погода испортится.

Не убрать до Корнилия урожай с огорода – дурная примета. Любой корень в земле после 26 сентября будет не расти, а мерзнуть.

Чтобы укрепить здоровье, в этот день нужно съесть блюдо из редьки.

Редька на столе – к миру в семье.

Хороший урожай редьки – к богатству в доме.

Если молодожены съедят одну на двоих репу с медом, то их супружескому счастью ничего угрожать не будет. Они проживут долгую и счастливую жизнь.

В этот день не стоит играть свадьбы и свататься, потому что брак будет несчастливым.

Если молодая девица угостит блюдом из черной редьки надоедливого поклонника, то он скоро оставит ее в покое.

На Корнилия нельзя гадать с зеркалом, потому что может большое несчастье случиться.

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