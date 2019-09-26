Новый пенсионный возраст в Украине: кто выходит на отдых в 2020-м, а кому придется подождать По теме: В Украине в 2020-м на пенсию смогут выйти в 60 лет только те украинцы, которые заработают как минимум 27 лет стажа. Ппри этом вовсе без пенсии останутся те, у кого не будет 15 лет стажа, пишет со ссылкой на . Для примера: украинцу исполняется 60 лет, но при этом у него есть только 24 года стажа. Чтобы выйти на пенсию "вовремя", нужно иметь в 2019-м как минимум 26 лет, а в 2020-м - 27 лет. За оставшиеся менее полугода доработать не получится, следовательно есть два выхода. Либо выйти на пенсию в 63 года (те, кто в 2019-м выходят на заслуженный отдых и имеют от 16 до 26 лет стажа, получат пенсию на три года позже), либо докупить стаж. Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет: в 2019-м – от 26 лет стажа;

в 2020-м – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа. Кто выйдет на пенсию в 63 года: в 2019-м – от 16 до 26 лет стажа;

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа. Кто выйдет на пенсию в 65 лет: в 2019-м – до 16 стажа;

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа.











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