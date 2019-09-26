Неполитические Сводки
|В МВФ назначен новый директор: подробности непростой биографии
|26.09.2019 09:26
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В среду, 25 сентября, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение назначить представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя финансовой организации.
Об этом говорится в заявлении , передает со ссылкой на .
Георгиева вступит в должность 1 октября 2019 года на срок в пять лет.
Стоит отметить, что в августе именно она стала кандидатом от Евросоюза на пост главы .
Кристалина Георгиева работала главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года. С 1 февраля по 8 апреля 2019 года она была временным президентом Группы Всемирного банка.
Кроме того, представительница Болгарии с 2010 года работала в Европейской комиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а затем вице-президентом по бюджету и людским ресурсам.
Георгиева имеет степень кандидата экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.
В 2016 году ее выдвигали на пост генсека .