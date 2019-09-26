на встрече с лидером Дональдом Трампом заявил, что никто не может указывать, что делать генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Таким образом ответил он на вопрос, давал ли обещания главе , что Рябошапка расследует дело его политического оппонента Джо Байдена, передает со ссылкой на .

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый генпрокурор Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?" – сказал Зеленский.

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Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия смогут самостоятельно решить "проблемы в отношениях".

Трамп заявил, что верит – Зеленский встретится с главой и сможет провести эффективные переговоры.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп.

"Вы недавно добились прогресса в отношениях с Россией. И продолжайте делать это", - добавил он.

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