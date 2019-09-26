Неполитические Сводки
- Кайли Дженнер срочно госпитализировали в Лос-Анджелесе
- "Пуля ненастоящая": в РФ "опознали" пулю, которую Зеленский принес в ООН
- Деми Роуз снялась полностью обнаженной в ванной с цветами
- Конструкторы Крымского моста допустили грубую ошибку: все рухнет
- Зеленский объяснил, что имел в виду под словами "свой генпрокурор" в разговоре с Трампом
|"Какие обещания?" Зеленский открестился от "своего" генпрокурора, Трам потребовал подружиться с Путиным
|26.09.2019 10:03
|
на встрече с лидером Дональдом Трампом заявил, что никто не может указывать, что делать генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Таким образом ответил он на вопрос, давал ли обещания главе , что Рябошапка расследует дело его политического оппонента Джо Байдена, передает со ссылкой на .
"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый генпрокурор Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?" – сказал Зеленский.
/p>
Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия смогут самостоятельно решить "проблемы в отношениях".
Трамп заявил, что верит – Зеленский встретится с главой и сможет провести эффективные переговоры.
"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп.
"Вы недавно добились прогресса в отношениях с Россией. И продолжайте делать это", - добавил он.