Начавшиеся на Крымском мосту, построенном с нарушениями технологий, железнодорожные испытания еще больше увеличили вероятность того, что он просядет и рухнет.

Об этом сообщает со ссылкой на российского гидрогеолога Юрия Медовара, передает .

На видео попало, как по Крымскому мосту проехал первый поезд По словам эксперта, если железнодорожные перевозки станут регулярными, начнут проседать опоры моста.

Помимо этого, угрозу представляет и арочная конструкция моста. По его словам, старые советские нормы запрещали возводить арочные мосты в сейсмических районах не на скальной основе. Их якобы в угоду руководству России отменили. Но угроза никуда не делась.

«Полутвердые водонасыщенные глины, которые лежат под мостом, не держат той нагрузки, которую держит гранитный массив. Они будут проседать. Мало того, что арка весит 10 тыс. тонн, так еще 5 тыс. поезд. Просадка будет обязательно. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — мост в любом случае должен развалиться. Природу не обманешь», — считает Медовар.

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