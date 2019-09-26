Российские СМИ разродились очередным фейком. На этот раз пропагандистам Кремля не угодила пуля, которую глава Украины принес в сегодня, передает со ссылкой на .

Зеленский пояснил, что именно ею был убит в зоне военного конфликта на Донбассе доброволец и известный оперный певец Василий Слипак.

А вот известное своей антиукраинской позицией издание Life.ru пулю якобы опознало и уверяет, что погиб певец от другого снаряда. По их данным, не совпадают калибры представленной и "настоящей" пуль.

Зеленский представил пулю калибром 12,7 мм, а Слипака, по данным издания, полученным у донбасских боевиков, застрелили пулей калибром 7,62 мм.

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