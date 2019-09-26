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|Субсидии в Украине: кто останется без помощи, а кому увеличат выплаты
|26.09.2019 11:18
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На прошлой неделе украинцам анонсировали новый законопроект о бюджете страны на 2020 год, в котором правительство представило затраты на выплату субсидий незащищенным слоям населения.
Известно, что объем планируемых выплат украинцам заложен в размере 47,63 миллиарда гривен, что на 13,56% меньше суммы, которая планировалась к выплатам в текущем году, пишут со ссылкой на .
Такое изменение, по словам министра социальной политики Юлии Соколовской, связано не с тем, что правительство планирует сократить выплаты, а с другими факторами. Так, доходы украинцев выросли за счет увеличения уровня минимальных заработных план, пересчета пенсий, что привело к уменьшению необходимости субсидирования граждан. Более того, министр заверила, что те граждане, которые действительно нуждаются в государственной поддержке, ее получат в следующем году.
Известно, что количество заявок на получение субсидий значительно уменьшилось с окончанием отопительного сезона, но это явление временное, так как с приходом зимы заявки снова увеличатся. Также в правительстве анонсировали анализ бюджетных выплат, так как субсидии раздавались гражданам "направо и налево", что не соответствовало их реальной невозможности оплачивать коммуналку.
Также у Зеленского сообщали ранее о планах изменить требования к субсидиантам, например, в аспекте того, что многие пенсионеры были исключены из списка имеющих право на дотацию из-за того, что в их квартире прописаны дети или внуки, которые с ними не живут. Также в правительстве рассматривают возможность получения скидки на услуги ЖКХ пенсионерам старше 70 лет. Поэтому по мнению министра социальной политики, говорить о том, что государство обделит граждан не приходится.