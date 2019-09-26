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|Владимир Зеленский, ваш "слуга" беснуется! Школьный скандал из-за "слуги народа" набирает обороты
|26.09.2019 11:36
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский оскорбил родителей учеников одной из школ Днепра и призвал их самостоятельно купить крышки от канализационных люков, вместо того чтобы требовать это от властей.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .
По словам нардепа, он 4 часа общался с жителями своего округа. Как выяснилось в ходе встречи, на территории одной из местных школ обнаружено 20 открытых люков.
"Цена одного люка - 500 гривен. Спрашиваю - а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки? Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы едва заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек", - пишет депутат.
После этого он разразился оскорблениями в адрес родителей школьников и пообещал сам купить люки.
"Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол***бы. Инфантильные, причем. Мне не пох*р, что их дети могут сломать ноги, им пох*р", - добавил он.
В комментариях нардепу напомнили, что родители школьников платят налоги, из которых должны оплачиваться подобные услуги, а также что на оплату всех подобных проблем у многих может не хватить денег.