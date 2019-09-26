Контрразведка вывезла из неподконтрольной территории Донбасса террориста "ЛНР".

Как сообщила пресс-служба , боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает .

"Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево.

Впоследствии он осуществлял боевое дежурство на блокпостах НВФ "ЛНР" неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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