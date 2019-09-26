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|Работают партизаны: в оккупированном Донецке боевики "мимикрируют", но это не помогает
|26.09.2019 12:13
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В оккупированном боевиками Донецке массово начали подрывать автомобили наемников.
Как сообщает в Луганский партизан, в этом году участились партизанские акции по подрыву машин оккупантов в городе, передает .
"Дончане уже привыкли и сразу вычисляют оккупантов и предателей в гражданской одежде в городе. Когда те выходят из дома или магазина, то сразу осматривают по кругу свою машину и заглядывают под машину. Подготовка к операции происходит быстро - гранату приматывают скотчем к магниту с разобранного динамика, к чеке привязывается капроновая нитка на втором конце которой груз (гиря к примеру) усики чеки гранаты разжимают и почти вытаскивают до края детонатора", - пишет он.
Также он опубликовал снимок того, как делаются такие "растяжки".