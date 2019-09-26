Утром 25 сентября в оккупированном Донецке на складе боеприпасов боевиков "ДНР" произошел мощный взрыв. Инцидент случился в районе поселков Горняк и Землекопы.

Город окутал черный дым, осколки снарядов разлетелись за десятки километров. Видео и фото с места происшествия показали в сети местные жители, передает со ссылкой на .

В ролике, выложенном на YouTube, видно, как локальный житель снимает столп дыма и слышны громкие взрывы.

"О, вот осколочек прилетел. Апокалипсис!", - сказал мужчина.

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В Интернете была опубликована новая информация относительно того, что же произошло в Донецке сегодня, двадцать пятого сентября 2019 года. В частности, как пишет , источники отмечают, что в результате взрывов была подорвана танковая часть армейского корпуса «Донецкой народной республики».

В результате такого поворота событий террористы в срочном порядке оцепили место чрезвычайного происшествия со всех возможных сторон и пытаются локализовать огонь. В свою очередь пользователи социальных сетей отмечают, что возгорание и взрывы произошли в Куйбышевском районе Донецка.





На обнародованных в Сети картах видно, что взрывы прогремели на территории промышленного комплекса со складами. Террористы могли переоборудовать эти территории под ангары для танков и прятать там запрещенную к использованию военную технику. В свою очередь сами террористы поспешили обвинить в произошедшем Украину.

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