Минские соглашения направлены не на достижение мира, а на уничтожение Украины, считает Андрей Илларионов, экс советник Путина, передает со ссылкой на .

Именно следовательно таким большим сторонником Минских соглашений и "минского процесса" является . Именно следовательно он активно настаивает на выполнении "Минска". Именно следовательно он активно участвовал в работе над Минскими соглашениями и сидел на переговорах в Минске более 16 часов. Именно следовательно данный документ российская сторона внесла в и , где он был ратифицирован и положен под стекло, где также пытались придать ему статус договора и международного правового документа. Это – очень выгодный для Путина документ.

Потому, чем раньше Украина откажется и от "нормандского формата", и от Минского соглашения, тем лучше для нее.

Порошенко не мог отказаться от Минского протокола-1, потому что сам являлся его автором. Об этом он сказал полтора месяца назад. Оказывается, автором Минского протокола-1 по разрушению Украины является , а не . Порошенко сказал, что Минск-1 создавался не в Минске, а в Уэллсе, в Кардиффе, во время саммита , а он, собственно, водил пером.

У нас есть текст Минского протокола и есть текст предложения Путина к Минскому протоколу от 3 сентября. Они были обнародованы 3 сентября и до сих пор есть на сайте Кремля. То есть мы можем сравнить то, что предложил Путин, и то, что получилось в результате совмещения инициатив Путина и плана Порошенко.

То, чего не было в инициативах Путина, но что потом появилось в Минском протоколе, следовательно, исходя из слов Петра Алексеевича, является его собственным вкладом: децентрализация, закон об "особом статусе" ОРДЛО, амнистия террористам и сепаратистам и образованный разговор по включению террористов и сепаратистов в политическое тело Украины.

Мы видели за прошедшие пять лет, что, несмотря на жесткую антироссийскую риторику Порошенко, за время его президентства так и не была объявлена война, не были прекращены торгово-экономические отношения между жертвой агрессии и агрессором, были подписаны Минские соглашения, разрушительные для суверенитета и независимости Украины, лучшие части добровольческих батальонов были отправлены в окружение и в значительной степени разгромлены, и т.д. Это длинный список. И в этом списке Липецкая фабрика и особые отношения Петра Порошенко с Кремлем и Россией – это лишь маленькая деталь в общем длинном списке соответствующих действий.

Так что Минский протокол получился в результате личной работы Петра Алексеевича, а также взаимодействия с западными деятелями. Если бы этого не было, то таких дипломатических потерь Украина бы не понесла.

У Зеленского есть своя позиция. Он считает исключительно важным как можно быстрее прекратить войну, о чем он говорил уже не раз. И его действия – как раз в русле его желания завершить войну. Есть только одна проблема. Войну можно завершить двумя способами: или мирным договором, или перемирием.

Завершить войну на Донбассе мирным договором, когда легитимно закрепляются границы и четко выписываются вес вопросы, мне кажется, сейчас очень опасно для Украины. Потому что Украина – в более слабом положении по сравнению с агрессором. Соответственно, такого рода мир может быть заключен только на условиях агрессора, ни на каких других. Иллюзий по этому поводу питать не нужно.

Другая история с заключением перемирия, предполагающего прекращение огня, гибель военнослужащих и гражданского населения, разведение сторон, обмен пленными, заложниками и захваченными лицами. Все это нормально. Но этот процесс называется "замораживанием" конфликта. Именно это произошло в соседнем Приднестровье. Однако, если выбирать между продолжением "горячего конфликта", в котором гибнут украинские граждане, и "замороженным" конфликтом, когда украинцы не гибнут, то, мне кажется, второй вариант лучше.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира