Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена посетила важное мероприятие во время Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке

Как сообщает , Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия . Об этом в среду, 25 сентября, она написала на своей странице в Instagram, передает .

«Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!», — написала Елена Зеленская.

Для официального мероприятия жена Владимира Зеленского выбрала роскошный брючный костюм голубого цвета.

Украинцы в комментариях засыпали первую леди комплиментами: «Респект дизайнеру одежды и стилистам. Выглядите просто великолепно!», «Наша первая леди настоящая красавица, невозможно удержаться от комплиментов», «Красивая и счастливая!», «Какая же вы красивая».

Ранее сообщалось, что Дональд и Мелания Трамп встретились с Еленой и Владимиром Зеленскими на полях Генассамблеи в Нью-Йорке. на своей странице в Twitter разместил совместное фото. Как всегда, особое внимание в сети уделили внешнему виду первых леди.

Так, Мелания Трамп, которую считают одной из самых стильных первых леди в мире, выбрала для приема черный комбинезон без рукавов от американского бренда Ralph Lauren. Эффектности образу добавил яркий макияж с акцентом на глазах.

Елена Зеленская для такого события выбрала элегантное темно-синее платье с оригинальным вырезом на груди и туфли в тон. Дополнили образ первой леди нежный макияж и скромная прическа — волосы собраны в пучок, а спереди выпущены пряди.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира