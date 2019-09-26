"Мой дом — Украина": где снято взорвавшее сеть красотой видео По теме: У пользователей сети после просмотра невероятного видео Ukraine is my Home (Мой дом – Украина), снятое в разных уголках страны, возникли вопросы о локациях. Автор ролика Назарий Дорош (Dorosh) раскрыл в комментариях, где снимались невероятные кадры, пишет со ссылкой на Так, за первые 30 секунд можно увидеть следующие места: Писаный Камень, Белая скала, Мыс Хамелеон, Мыс меганом, Актовский каньон, 48.946385,27.867553 (широта и долгота), Карьер "ИНГОК", Бакота, Фиолент, 44.650230, 33.825571 (широта и долгота). Далее до истечения первой минуты видео были показаны: Догяска, Алешковские пески, Арбузинский каньон, Домик рыбака в Житомире, Догяска, Драгобрат, Тарханкуте, Скалы Довбуша, Базальтовые столбы, РЛС Памир и Херсонские горы. После первой минуты на ролике представили следующие локации: Ворожеска, , Букский каньон, Ай-Петри, Таракановский форт, Долина Привидений, Арбузинский каньон, Актовский каньон, Кадыковский карьер, Генуэзская крепость, Туннель Любви, Балаклава. И после второй минуты были представлены: Алешковские пески, Баунти, Буковель, Южный, Коростышевский карьер, Аджигольский маяк и Аскания-Нова.











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