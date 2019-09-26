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В Польше самоубийца искалечил украинца: падал с 18-го этажа
26.09.2019 15:01
В Польше самоубийца искалечил украинца: падал с 18-го этажа По теме:

В Варшаве (Польша) 26-летний мужчина выпрыгнул из небоскреба и разбился насмерть, жестко травмировав при этом 18-летнего украинца.

Как передает , самоубийца выбросился с 18-го этажа и упал на скамейку, где сидел гражданин Украины, сообщает .

Парень потерял сознание, его госпитализировали с тяжелой травмой головы. Уточняется, что ЧП произошло в воскресенье, 22 сентября.

Пострадавшим оказался уроженец Херсона и студент второго курса Академии Vistula, передает "" со ссылкой на консульский отдел посольства Украины в польской столице.







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