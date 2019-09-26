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|Дошкольная задача "сломала" мозги взрослых всего мира
|26.09.2019 16:35
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Задание из дошкольного учебника "сломало" головы пользователей сети. Взрослые со всех уголков мира пытаются решить задание, которое для малышей не составляет никакой трудности, пишут со ссылкой на и The World of Buzz.
Пользователь "Твиттера" запостил в своем аккаунте фотографию из учебника и признался, что смущен и не понимает, как справиться с упражнением, которое предназначено для дошкольников. На снимке видно, что задание предписывает соединить слово с формой и стрелочкой.
Парень уточнил, что в этой задаче не должно быть ничего сложного.
В комментариях объяснили, что упражнение называется "распознавание слов".
Это называется распознаванием слов. Мы распознаем слова как шаблоны, а не читаем их по буквам. Проще обнаружить орфографические ошибки. Вот почему мы можем читать сокращенные слова, мы узнаем знакомые формы слов даже без некоторых букв, из которых состоит слово.
В решенном виде упражнение выглядит вот так: