Задание из дошкольного учебника "сломало" головы пользователей сети. Взрослые со всех уголков мира пытаются решить задание, которое для малышей не составляет никакой трудности, пишут со ссылкой на и The World of Buzz.

Пользователь "Твиттера" запостил в своем аккаунте фотографию из учебника и признался, что смущен и не понимает, как справиться с упражнением, которое предназначено для дошкольников. На снимке видно, что задание предписывает соединить слово с формой и стрелочкой.

Парень уточнил, что в этой задаче не должно быть ничего сложного.

В комментариях объяснили, что упражнение называется "распознавание слов".

Это называется распознаванием слов. Мы распознаем слова как шаблоны, а не читаем их по буквам. Проще обнаружить орфографические ошибки. Вот почему мы можем читать сокращенные слова, мы узнаем знакомые формы слов даже без некоторых букв, из которых состоит слово.

В решенном виде упражнение выглядит вот так:

Сводка.нет - Новости Украины и Мира