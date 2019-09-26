Светская львица Ксения Собчак и певица Светлана устроили горячий спор. Знаменитости не сошлись во мнениях, после чего одна из них сделала неожиданное признание, пишет со ссылкой на .

Ксения Собчак брала интервью у известной певицы. Светлана рассказала, что, несмотря на плотный рабочий график, о себе старается не забывать. Чтобы сохранить красоту и молодость артистка пьет биотин и делает мезотерапию лица, шеи, рук и волосистой части головы. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Светлана также заявила, что совсем не боится постареть. В будущем певица видит себя матерью большого семейства.

Между тем скандальная Ксения Собчак подметила, что частые роды приближают старость. Беременность, по мнению известной журналистки, неблагоприятно влияет на организм женщины.

«Я молодею после родов», – не согласилась , чем вывела Собчак из себя.

Теледива сообщила, что из-за таких слов хочет запустить чем-нибудь в Лободу. Ксения эмоционально заявила, что Светлана просто врет.

Собчак публично призналась, как страдала после рождения сына Платона. Журналистка рассказала, что после беременности лишилась волос и начала терять свои зубы. Теперь экс-ведущая «Дома-2» не верит в рассказы о благотворном влиянии деторождения на женский организм.

«Ребят, не верьте вот в этот вот ****! Все, что она остальное говорит, может быть, это правда, но этот рассказ о том, как роды живительно влияют на женщин – это полный ****, не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы, как человек, который пережил радиацию. Я еле-еле прихожу в себя», – пожаловалась Ксения в ютуб-шоу «Осторожно, Собчак!».

«Ты не права, – стояла до последнего на своем Светлана . – У многих женщин после родов все намного лучше. Я не омолодилась, но я лучше стала выглядеть. Во время беременности я выгляжу очень классно.»

Также ранее сообщалось, что украинская певица Светлана , которая сейчас живет и работает в России, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

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