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|Скандальный форвард начал курить прямо в раздевалке перед матчем
|26.09.2019 17:31
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Скандальный нападающий Марио Балотелли не прекращает удивлять футбольную общественность своими выходками.
На этот раз Супер Марио по-своему снимал стресс перед дебютным матчем за "Брешию", передает со ссылкой на .
Форвард украдкой закурил сигарету в раздевалке своей команды за несколько минут до начала встречи против "Ювентуса" в рамках 5 тура Серии А. Кажется, вредный дым не слишком повлиял на легкие 29-летнего итальянца, поскольку он смог сыграть весь матч против действующего чемпиона. Правда, "Брешия" проиграла 1: 2, а сам Балотелли не отличилась результативными действиями.
Одиозный нападающий стал игроком "Лечче" только этим летом, его предыдущим клубом был французский "Марсель". Также выступал за " Сити" и ""