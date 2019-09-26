Власти Украины и задача в ходе двухнедельных переговоров не достигли соглашения по . Об этом пишут со ссылкой на несколько источников, пишет со ссылкой на .

Агентство напоминает, что эксперты прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

EFF на сумму $6 млрд. Параллельно планировал договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком. Однако задача уезжает без проекта меморандума, пишет издание.

Как утверждается, основной причиной отсутствия договоренности с стала информация о возможности мирового соглашения между государством и экс-владельцами ПриватБанка. В считают невозможной отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний день в решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства по Привату.

Еще один вопрос, из-за которого пока программа не может быть предоставлена - неясность с окончательной версией , пишут УН.

По данным издания, третим проблемным вопросом является сохранение независимости Национального банка. В опасаются, что если руководство будет сменено, то это может отразиться на независимости регулятора.

Официальный отчет по итогам визита миссии ожидается завтра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира