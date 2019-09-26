Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на вещание телеканалу "112 Украина", который связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком, передает со ссылкой на .

Решение приняли в четверг.

Перед этим указали, что против компании "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" (емпблема "112 Украина") вводили ряд санкций.

"Несмотря на примененные Национальным советом санкции, компания по сегодняшний день продолжает нарушать условия лицензии и закон, самовольно измененила программную концепцию. Отказать компании в продлении срока действия лицензии.

Второе - управлению радиочастотного ресурса и технического контроля учесть это решение при подготовке материалов об объявлении конкурса на получение лицензии на свободных каналах вещания - 35 каналов", - сказал член Нацсовета Сергей Костинский.

На заседании сидел товарищ Медведчука, нардеп из "Оппозиционные платформы - За жизнь" .

"Я бы попросила сюда не впутывать свободу слова. Потому что ее уже мне очень жаль. Это совершенно какое-то изнасилованное понятие. Этой дефиницией сейчас уже просто размахивают, как будто она уже мертва получается. Никакого отношения свобода слова к нарушениям, которые вы осуществляете, нет. Если бы вы не хотели его прицепить.

слова - это ответственность за ту информацию, которые вы предоставляете своим зрителям. Потому что фейки являются большой проблемой. И не надо сюда приплетать свободу слова", - сказала первый заместитель председателя Нацсовета .

5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решила обратится в суд, чтобы лишить лицензии телеканал NewsOne, который тоже связан с Виктором Медведчуком.

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