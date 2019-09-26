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|Налоги будут платить по-новому - законопроект №1057 появился на страницах "Голосу України"
|26.09.2019 18:44
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Законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" по представлению единой отчетности по единому взносу и налогу на доходы физлиц опубликовали в "Голосі України". Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, передает со ссылкой на .
К этому времени должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации, пишет "РБК-Україна".
В законе речь идет об упрощении и унификации процедур заполнения и представления налогоплательщиками отчетности в контролирующие органы.
в первом чтении законопроект приняла 11 сентября, во втором - 19 сентября. Президент подписал документ 23 сентября.
Через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог, рентную плату. Правда его нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта, отметили в Минфине. Для их уплаты есть специальные системы электронного администрирования.