Испанская "Барселона" вновь потеряла своего лидера Лионеля Месси из-за повреждения.

Медики "блаугранас" подтвердили, что аргентинец имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает со ссылкой на .

Месси получил травму в первом тайме матча 6-го тура против "Вильярреала" (2: 1). Лидер каталонцев сыграл первые 45 минут и был заменен в перерыве. Обследование выявило у него проблемы с приводящей мышцей левой ноги. Ориентировочные сроки восстановления Лео - 7-10 дней.

Такое длительное отсутствие ставит под сомнение участие Лионеля Месси сразу в трех ближайших поединках "Барсы" - матчах в Ла Лиге против "Хетафе" (28 сентября) и "Севильи" (6 октября), а также в матче 2-го группового этапа ЛЧ против миланского "Интера" (2 октября)

Лионель Месси получил травму летом во время подготовки "Барселоны" в сезоне, из-за чего пропустил старт сезона. Только вернувшись в состав "Барселоны", снова получил новую травму.

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